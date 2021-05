De documentaire 'De Pleintjes' vertelt het verhaal van de

grote straatvoetbalcultuur in Antwerpen. In vaak verguisde Antwerpse buurten zoals Het Kiel, Borgerhout, Deurne of Stuivenberg speelt het sociale leven van duizenden jongeren zich van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op straten en pleinen af. In een harde omgeving groeien ze op en leren ze

de wereld kennen, maar bovenal dromen ze - net als

iedereen - van een grote toekomst. Ze willen in de voetsporen treden van profvoetballers als Moussa Dembele (Tottenham)

of Radja Nainggolan (AS Roma). Zij gingen hen voor en

baanden zich een weg van het Bisthovenplein in Deurne of de Antwerpse Linkeroever naar een Europese topclub.

De Antwerpse pleintjes huisvesten niet alleen voetbaltalent, maar vormen een uitgebreid sociaal weefsel dat ook de thuishaven van artistiek talent is. Al deze jongeren samen vormen de toekomst van een stad in beweging. De Kielse rapgroep NoMoBS verzorgt samen met kleinkunst- en hiphopartiest Tourist Lemc, opgegroeid op en rond het Stuivenbergplein, de soundtrack in 'De Pleintjes'.